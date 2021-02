Inzidenz sinkt weiter: Virus-Varianten verbreiten sich aber

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Richtwert für Corona-Neuinfektionen ist in NRW weiter gefallen. Das Robert Koch-Institut (RKI) wies am Mittwochmorgen noch 81,1 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen aus. In den vergangenen Tagen war diese Quote in NRW kontinuierlich gefallen. Die Unterschiede in den Städten und Kreisen sind demnach allerdings nach wie vor groß: Während das RKI am Mittwoch für Münster eine sogenannte 7-Tage-Inzidenz von 30,8 auswies, lag der Wert in Hagen bei 176,5.

Von dpa