Baumgart befürchtet keine Strafe: «Niemanden beleidigt»

Paderborn (dpa) - Der Paderborner Trainer Steffen Baumgart befürchtet nach seiner vielbeachteten Wutrede im Anschluss an das 2:3 im Pokal-Achtelfinale bei Borussia Dortmund keine Geldstrafe durch den Deutschen Fußball-Bund. «Ich habe auf eine Situation aufmerksam gemacht und niemanden persönlich beleidigt. Wenn ich demnächst eine Doktorarbeit schreiben muss, bevor ich zum Interview gehe, dann sollte man mir das sagen», sagte der 49-Jährige am Mittwoch in einem Gespräch mit dem MDR.

Von dpa