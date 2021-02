Angreifer «umgehauen»: Rentner-Ehepaar wehrt Raubüberfall ab

Aachen (dpa/lnw) - Mit Händen und Füßen hat ein Rentner-Ehepaar in Aachen einen Raubüberfall auf seinen SUV abgewehrt. Als die 79-jährige Autofahrerin nach dem Halt in der Nähe einer Bank gerade wieder eingestiegen war, habe ein junger Mann die Fahrertür geöffnet und versucht, sie aus der Geländelimousine zu ziehen, teilte die Polizei am Dienstag mit. «Ich will das Auto!» soll er dabei gerufen haben.

Von dpa