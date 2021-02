Vollsperrungen: Bahnstrecke bei Aachen wegen Bauarbeiten

Aachen (dpa/lnw) - Wegen Ausbau- und Modernisierungsarbeiten wird die Bahnstrecke zwischen Aachen und Düren im Februar und März abschnittweise zweimal für mehrere Tage voll gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen werde angeboten, teilte die Deutsche Bahn am Dienstag in Düsseldorf mit. Hintergrund sei der Ausbau der viel befahrenden Bahnstrecke von Köln über Aachen bis zur belgischen Grenze. Unter anderem wird in Aachen ein drittes Gleis um 1700 Meter verlängert, damit Güterzüge besser überholt werden können.

Von dpa