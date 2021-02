Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten Beamte den Wagen am Montagabend in Remscheid kontrollieren wollen. Der Mann stoppte aber nicht, sondern fuhr auf die A1. «Hier fiel den verfolgenden Beamten die unsichere Fahrweise des Verkehrsteilnehmers auf», so die Polizei. Nach kurzer Verfolgungsfahrt habe der 25-Jährige schließlich auf dem Standstreifen gestoppt.

Neben dem Fahrer, der laut Polizei alkoholisiert wirkte, saß eine 21 Jahre alte Frau - auf dem Rücksitz der Säugling. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den 25-Jährigen wird nun wegen zahlreicher Delikte ermittelt.

