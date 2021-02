Katholische Arbeitnehmer: Woelki bringt «Unheil» über Kirche

Köln (dpa) - Die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) hat Kardinal Rainer Maria Woelki scharf kritisiert. Der von Woelki angerichtete Schaden für die katholische Kirche breite sich «wie ein Krebsgeschwür» immer weiter aus, sagte der KAB-Bundespräses Stefan Eirich der Deutschen Presse-Agentur. Der Schaden sei so groß, dass er jetzt schon kaum wiedergutzumachen sei. Die Bundesleitung der KAB appellierte in einer Stellungnahme an Woelki: «Veröffentlichen Sie umgehend die vorliegende Studie. Nur so können Sie weiteres Unheil von der Kirche in Deutschland abwenden!» Eirich sagte, er habe «großes Verständnis für die Rücktrittsforderungen» an Woelki.

Von dpa