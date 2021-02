Modeste lief in dieser Saison nur achtmal für die Geißböcke auf - darunter ein Startelfeinsatz - und blieb dabei ohne Treffer. Insgesamt erzielte der Franzose bislang 56 Tore in 121 Spielen für die Kölner, die den 14. Tabellenplatz in der Bundesliga belegen. Saint-Étienne steht auf Rang 16 der Eliteklasse in Frankreich.

