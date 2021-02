Leichenfund: Urteil im Mordprozess gegen junges Paar

Hannover (dpa) - Weil sie einen 28-Jährigen aus Bielefeld mit mehr als 100 Messerstichen getötet haben sollen, stehen eine 26 Jahre alte Frau und ihr 24 Jahre alter Freund in Hannover vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Paar heimtückischen Mord aus niedrigen Beweggründen vor, die Leiche sollen sie auf einem Friedhof abgelegt und verscharrt haben. Am heutigen Nachmittag (15.00 Uhr) wird am Landgericht Hannover das Urteil verkündet (Az.: 96 KLs 18/20).

Von dpa