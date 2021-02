Leiche auf Friedhof gefunden: Paar wegen Mordes verurteilt

Hannover (dpa) - Nach dem Mord an einem 28-Jährigen mit mehr als 100 Messerstichen hat das Landgericht Hannover ein junges Paar zu langjährigen Gefängnisstrafen verurteilt. Eine 26-Jährige muss für 9 Jahre hinter Gitter, ihr 24 Jahre alter Freund für 14 Jahre. Außerdem werde die Unterbringung des 24-Jährigen in einer psychiatrischen Klinik angeordnet, sagte der Vorsitzende Richter am Dienstag. Das Opfer starb am Blutverlust nach Verletzungen an Herz und Milz. Friedhofsgärtner fanden die verscharrte Leiche auf einem Friedhof in der Nähe des Tatortes. (Az.: 96 KLs 18/20)

Von dpa