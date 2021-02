Douglas will in NRW rund 20 Filialen schließen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Parfümeriekette Douglas will in Nordrhein-Westfalen rund 20 Filialen schließen. Allein in Köln würden vier Geschäfte dicht gemacht, weitere drei in Düsseldorf, teilte das Unternehmen am Montag mit. Zuvor hatten die «Westdeutsche Allgemeine Zeitung», der «Kölner Stadt-Anzeiger» und der «Westdeutsche Rundfunk» darüber berichtet.