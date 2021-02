Ordnungsamt-Mitarbeiter bei Querdenken-Demo in Hagen 

Bei der genehmigten Demonstration waren am Sonntag rund 200 Teilnehmer auf dem Friedrich-Ebert-Platz in der Hagener Innenstadt zusammengekommen. Laut Polizei hatten sich die Teilnehmer an alle Regeln und Auflagen zum Infektionsschutz gehalten. Eine Impflicht gegen das Coronavirus gibt es in Deutschland nicht.

