Prozess um mutmaßlichen Foltermord in Flüchtlingsheim

Bonn (dpa/lnw) - Nach einem mutmaßlichen Foltermord in einem Flüchtlingsheim hat ein Prozess gegen zwei Männer aus Marokko begonnen. Den beiden 28 und 29 Jahre alten Angeklagten wurde am Montag vor dem Landgericht Bonn Mord aus Habgier, Grausamkeit und zur Ermöglichung eines Raubes vorgeworfen. Sie sollen im Juli 2020 einen 45-jährigen Nordafrikaner in seinem Zimmer in einer städtischen Flüchtlingseinrichtung in Lohmar über mehrere Stunden gefesselt und gefoltert haben. Laut Anklage verließen sie den Tatort mit einem Paar Turnschuhe und einem Handy des Opfers.

Von dpa