Dortmund II übernimmt vor Spiel in Essen die Tabellenspitze

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Regionalliga-Fußballer von Borussia Dortmund haben knapp eine Woche vor dem Spitzenspiel bei Rot-Weiss Essen die Tabellenführung in der West-Staffel übernommen. Durch das 4:0 (2:0) am Sonntag gegen die Sportfreunde Lotte verdrängte das Team von Trainer Enrico Maaßen den bisherigen Spitzenreiter RWE auf den zweiten Tabellenplatz und hat vorerst zwei Punkte Vorsprung auf die Essener, die am 24. Spieltag spielfrei waren.