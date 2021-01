Eingeschlossener Jugendlicher aus Tresorraum befreit

Dortmund (dpa/lnw) - In Dortmund hat sich ein Jugendlicher versehentlich im Tresorraum einer ehemaligen Bank eingeschlossen. Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks befreiten ihn nach mehreren Stunden. Der 17-Jährige war am späten Samstagabend in das leerstehende Gebäude gelangt, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Zeugen verständigten demnach die Feuerwehr.

Von dpa