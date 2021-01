Discounter in Herne brennt komplett ab: Niemand verletzt

Herne (dpa/lnw) - Ein Supermarkt in Herne im Ruhrgebiet ist am frühen Samstagmorgen komplett abgebrannt. Rund 80 Einsatzkräfte bekämpften den Großbrand über Stunden, berichtete die Feuerwehr auf Facebook. Verletzt wurde niemand. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten Bahngleise in der Nähe zeitweise gesperrt werden, wie ein Polizeisprecher bestätigte. Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers dauerten zunächst noch an. Auch zur Schadenshöhe gab es noch keine Angaben.

Von dpa