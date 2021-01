Lambertz kommt mit Lebkuchen gut durch die Corona-Krise

Aachen (dpa) - Der Aachener Gebäckhersteller Lambertz ist mit seinem Sortiment an Printen, Christstollen und Lebkuchen bislang gut durch die Corona-Krise gekommen. Der Umsatz der Lambertz-Gruppe habe im Geschäftsjahr 2019/2020 mit 637 Millionen Euro auf Vorjahresniveau gelegen, teilte das Unternehmen am Samstag mit. Zwar hätten der Ausfall der Weihnachtsmärkte, die gesunkenen Besucherzahlen in den Innenstädten und die verwaisten Flughäfen zu Umsatzeinbußen in einigen Vertriebskanälen geführt, berichtete Lambertz-Inhaber Hermann Bühlbecker. Doch sei dies durch die gestiegene Nachfrage im Lebensmittelhandel kompensiert worden.

Von dpa