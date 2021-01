Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Hamm

Hamm (dpa/lnw) - Zwei Autofahrer sind bei einem Unfall in Hamm-Uentrop verletzt worden. Nach Angaben der Polizei übersah ein 51-Jähriger am Freitagnachmittag beim Abbiegen eine 30-jährige Autofahrerin. Beide wurden bei dem Frontalzusammenstoß verletzt und anschließend in Krankenhäuser gebracht. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde darüber hinaus ein Auto, in dem sich ein 80-jähriger Mann befand, beschädigt.

Von dpa