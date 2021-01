Friseur-Handwerk demonstriert gegen Corona-Schließungen

Solingen (dpa/lnw) - Etwa 120 Friseurinnen und Friseure haben in Solingen gegen die Corona-Schließungen protestiert und schnelle staatliche Hilfen gefordert. «Der Staat hat unserer Branche kaum geholfen und lässt uns nun im Ungewissen, wann wir endlich wieder aufmachen können», sagte die Friseurmeisterin Melanie Tillert am Freitag. Die 39-Jährige hat in der Stadt einen Friseursalon samt Fußpflege-Bereich. «Es geht um unsere Existenzen», sagte sie.

Von dpa