Aachen (dpa/lnw) - Das Abkochgebot für Trinkwasser in Aachen ist am Freitag aufgehoben worden. Am Dienstag waren in der 250 000-Einwohner-Stadt bei einer Routinekontrolle Colibakterien im Trinkwasser entdeckt worden. Daraufhin war empfohlen worden, Trinkwasser abzukochen.

Von dpa