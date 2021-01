Theaterprojekt : Kein Schlussstrich unter NSU-Taten

Bonn (dpa) - Aufführungen, Lesungen und Konzerte zum Thema Extremismus: Zehn Jahre nach Bekanntwerden der Mordserie des «Nationalsozialistischen Untergrunds» wollen Theater in 13 Städten bundesweit an die Verbrechen der NSU-Terroristen erinnern. «Unter die Taten darf kein Schlussstrich gezogen werden», sagte Jonas Zipf, Vorsitzender des organisierenden Vereins «Licht ins Dunkel», bei der Vorstellung des Projekts am Freitag in Bonn.

Von dpa