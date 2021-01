NRW erwartet Windböen, Regen und auch etwas Sonnenschein

Essen (dpa/lnw) - Auf etwas Sonnenschein, aber auch Regen und teils Schnee müssen sich Menschen am Wochenende in Nordrhein-Westfalen einstellen. Der Freitag wird laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zunächst recht verregnet und windig. Auffrischender Wind aus Richtung Westen bringt vielerorts starke bis stürmische Böen mit, sagte ein DWD-Meteorologe am Freitag. In der Spitze könnten diese bis zu 90 Kilometer pro Stunde in der Eifel erreichen. Die Temperaturen liegen zwischen elf Grad im Rheinland und drei Grad im Nordosten des Landes.

Von dpa