Mehrere Verletzte bei Brand in Asylunterkunft

Schleiden (dpa/lnw) - Bei einem Brand in einer Asylunterkunft in Schleiden im Kreis Euskirchen sind mehrere Menschen verletzt worden. Bislang sei aber noch nicht klar, wie schwer die Verletzungen sind, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Demnach wurde der Brand eines alten Kasernengebäudes an der Vogelsang, einer ehemaligen NS-Ordensburg in der Eifel, gegen fünf Uhr morgens gemeldet. Das Gebäude sei abgebrannt, teilte der Polizeisprecher weiter mit. Details zum Einsatz und zur Brandursache waren am Freitagmorgen noch unklar.

Von dpa