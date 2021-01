Reul ist für stärkere staatliche Eingriffe im Internet

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach dem Urteil im Mordfall Walter Lübcke hat sich NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) dafür ausgesprochen, Internetplattformen härter an die Kandare zu nehmen. «Ich glaube, es ist höchste Zeit, dass wir darüber reden: An welchen Stellen muss auch ins Netz eingegriffen werden», sagte Reul am Donnerstag in der Sendung «phoenix persönlich». «Wir haben uns jahrzehntelang über dieses «Freiheit im Netz» gefreut, fanden es toll und haben es geschützt - und die Gefahren, die dahinter stehen, nicht ernstgenommen.»

Von dpa