Fortuna Düsseldorf verlängert mit Stammkeeper Kastenmeier

Düsseldorf (dpa/lnw) – Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat den Vertrag mit Torhüter Florian Kastenmeier vorzeitig um zwei Jahre bis zum Sommer 2024 verlängert. Das teilte die Fortuna am Donnerstag mit. Der 23-Jährige war 2019 vom VfB Stuttgart zur Fortuna gekommen und ist dort inzwischen Stammkeeper. «Florian Kastenmeier ist einer der wichtigsten Faktoren für die gute Form, in der sich unsere Mannschaft befindet. Er hat in der Hinrunde oft bewiesen, wie wichtig er für unser Team ist, und wie sehr er sich im vergangenen Jahr weiterentwickelt hat», sagte Sportvorstand Uwe Klein.

Von dpa