In NRW sind eine Million Autos mehr zugelassen als 2012

Düsseldorf (dpa/lnw) - Obwohl die Regional- und Nahverkehre ausgebaut und Angebote wie Carsharing eingeführt worden sind, sind in Nordrhein-Westfalen mehr Autos unterwegs als früher. Von Anfang 2012 bis Anfang 2020 sei die Zahl der zugelassenen Pkw um rund 1,1 Millionen auf 10,2 Millionen gestiegen, teilte das Landesstatistikamt IT.NRW am Donnerstag in Düsseldorf mit. Auf 1000 Einwohner in NRW kamen im Schnitt zuletzt 570 Personenkraftwagen - diese Zahl stieg um 9,3 Prozent. Im Vergleich der Bundesländer war das ein hoher Wert, nur in Niedersachsen war der Zuwachs mit 10 Prozent höher.

Von dpa