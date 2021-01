Wiederaufnahme «Starlight Express» erst am 3. Oktober

Bochum (dpa/lnw) - Die Wiederaufnahme des Rollschuhmusicals «Starlight Express» in Bochum wird aufgrund der Corona-Krise erneut verschoben. Die erste Vorstellung nach dem Lockdown könne leider nicht wie geplant Ende März 2021, sondern erst am 3. Oktober 2021 stattfinden, teilte das Management am Donnerstag mit. Alle bereits gekauften Tickets behielten ihre Gültigkeit und könnten kostenfrei umgebucht werden.