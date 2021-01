Nur «Gerüchte»?: Weiter keine Aussagen zur Zukunft von Rose

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Marco Rose will sich weiterhin nicht zu seiner Zukunft äußern. «Gerüchte, Punkt eins. Und Punkt zwei: Wenn das nicht gut bei mir ankommt, lassen wir es doch einfach», sagte der Trainer von Borussia Mönchengladbach am Donnerstag auf Fragen zu seiner Ausstiegsklausel im Sommer. Der 44-Jährige wird seit Monaten mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Die Formkurve des BVB zeigte auch unter dem neuen Trainer Edin Terzic, der zunächst nur einen Vertrag bis zum Saisonende hat, wieder deutlich nach unten.

Von dpa