Colibakterien im Trinkwasser: Abkochgebot gilt weiter

Aachen (dpa/lnw) - Nach dem Fund von Colibakterien in einer Wasserprobe sollen Einwohner in Aachen weiterhin das Trinkwasser abkochen. Das Abkochgebot gelte bis einschließlich Freitag, sagte eine Sprecherin der Stadtwerke am Donnerstag. Am Dienstag waren in der 250 000-Einwohnerstadt bei einer Routinekontrolle Colibakterien im Trinkwasser entdeckt worden. Seitdem seien alle weitere Proben negativ ausgefallen. «Die verunreinigte Probe ist ein Einzelfall», erklärten die Stadtwerke. Betroffen sind 150 000 Haushalte, die rund 70 000 Kubikmeter Wasser pro Tag beziehen.

Von dpa