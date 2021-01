Viel Regen und milde Temperaturen in NRW

Essen (dpa/lnw) - Nasses Wetter und milde Temperaturen erwarten Nordrhein-Westfalen bis zum Wochenende. Dichte Wolken gibt es am Donnerstag, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Im Sauer- und Siegerland sowie im äußersten Norden und Osten des Landes sorgen sie für Schnee. Für den Rest des Landes sagt der DWD mäßigen Regen und Tauwetter voraus. In der Eifel kann es teilweise starke Sturmböen geben. Die Höchstwerte liegen zwischen vier und zehn Grad. Am Freitag ist mit ähnlichem Wetter zu rechnen. Vor allem in der ersten Tageshälfte soll es heftig regnen. Die Temperaturen klettern auf maximal zehn Grad, in Ostwestfalen auf höchstens drei Grad.

Von dpa