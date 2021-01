Düsseldorf (dpa/lnw) - Der nordrhein-westfälische Landtag beschäftigt sich am Donnerstag (10 Uhr) intensiv mit der Schulpolitik in der Corona-Krise. Alle drei Oppositionsfraktionen haben dazu Anträge eingereicht. SPD und Grüne fordern, auf die Zumutungen für die Schüler im Corona-Jahr mit mehr Flexibilität zu reagieren - etwa bei Prüfungen und Versetzungen.

Da bis zum 14. Februar kein normaler Unterricht in den Klassen laufen kann, will die SPD ein Sofortprogramm umgesetzt sehen. Unter anderem fordert sie in einem Eilantrag kostenlose SIM-Karten für Schüler, damit auch jene problemlos etwa mit Tabletcomputern am digitalen Unterricht teilnehmen können, die keine gute Internetverbindung zu Hause haben.

Grundsätzlich sprechen sich SPD und Grüne für ein Wechselmodell aus Fern- und Präsenzunterricht aus. NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer FDP) schließt das zumindest nicht mehr aus. Bis zum 12. Februar gilt aber an allen Schulen in NRW Fernunterricht.

© dpa-infocom, dpa:210127-99-195237/2