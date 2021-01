Zahnarzt nutzt Schutzhauben gegen Corona: Kritik von Kammer

Oberhausen (dpa/lnw) - Zur Vorbeugung gegen Corona-Infektionen setzt ein Oberhausener Zahnarzt Vollatemschutzhauben ein, die eigentlich in Chemielaboren getragen werden. Die Schutzhauben sind mit einem Akku-betriebenen Filtersystem ausgestattet, das über einen Schlauch Luft direkt in die Haube leitet. Von der Zahnärztekammer Nordrhein kam deutliche Kritik. Die Schutzhauben seien für den Einsatz in der Zahnarztpraxis nicht geeignet, da die vom Arzt ausgeatmete Luft nicht erneut gefiltert werde. Die Hauben schützten den Arzt, aber nicht den Patienten, sagte der Vize der Kammer, Thomas Heil. Standard je nach Behandlungsfall seien der Mund-Nasen-Schutz oder - überwiegend - FFP-2-Masken.

Von dpa