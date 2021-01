Bundesanwaltschaft plädiert im Abu-Walaa-Prozess

Celle (dpa) - Im Prozess gegen den mutmaßlichen Deutschland-Chef der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), Abu Walaa, hat die Anklage am Oberlandesgericht Celle mit ihrem Plädoyer begonnen. Erwartet wird, dass die Bundesanwaltschaft noch am Mittwoch das geforderte Strafmaß für den Prediger und die drei Mitangeklagten benennt. Die Männer stehen wegen Unterstützung des IS und Mitgliedschaft in der Terrormiliz seit September 2017 vor Gericht. Ihnen drohen bis zu zehn Jahre Haft.

Von dpa