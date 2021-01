Anton Källberg verlängert bei Borussia Düsseldorf

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der deutsche Tischtennis-Rekordmeister Borussia Düsseldorf und Anton Källberg haben sich auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt. Der 23 Jahre alte schwedische Nationalspieler hat seinen Vertrag bei den Rheinländern bis zum 30. Juni 2022 verlängert. Dies teilte der Club am Mittwoch mit. «Wenn er weiter so fokussiert und fleißig an sich arbeitet, kann er ein Top Ten Spieler der Welt sowie der Führungsspieler bei der Borussia werden», sagte Manager Andreas Preuß.

Von dpa