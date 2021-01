Holocaust-Gedenktag: Kuper fordert wehrhafte Demokratie

Düsseldorf (dpa/lnw) - Am Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus hat Landtagspräsident André Kuper ein entschlossenes Vorgehen gegen Antisemitismus gefordert. Es gelte, wehrhaft gegenüber all jenen zu bleiben, «die mit Worten und Waffen Menschen jüdischen Glaubens angreifen», sagte Kuper am Mittwoch im nordrhein-westfälischen Landtag in Düsseldorf. «Wir bleiben standhaft gegenüber denen, die Hetze und Hass auf den Straßen, in den sozialen Netzwerken und auch in politischen Reden verbreiten.» Zugleich forderte Kuper eine entschlossene Verteidigung der Demokratie.

Von dpa