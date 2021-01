Projekt soll Mutationen-Verbreitung in NRW klären

Auch in NRW waren zuletzt Infektionen mit zwei der Mutationen bekannt geworden. So gibt es die zuerst in England entdeckte Mutation B.1.1.7 und die Variante, die zuerst in Südafrika aufgetreten war (B.1.351). Laut Ministerium gab es in NRW bislang elf nachgewiesene Fälle der britischen Variante und drei der südafrikanischen. Zudem gebe es Verdachtsfälle, die untersucht würden.

