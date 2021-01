Leichenfunde in Krefeld: Identitäten geklärt

Krefeld (dpa/lnw) - Nach dem Fund zweier Leichen in Krefeld hat die Polizei die Identität der Toten klären können. In einem Abrisshaus war die Leiche eines polizeibekannten Mannes entdeckt worden. Bei ihm handele es sich um einen Krefelder mit festem Wohnsitz, berichtete eine Polizeisprecherin. Wie er ums Leben kam, war am Dienstag noch unklar. Die Obduktion sollte an diesem Mittwoch stattfinden.

Von dpa