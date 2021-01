Manipulierte Pfandautomaten: Gericht stellt Verfahren ein

Der Mann stand bereits 2019 in derselben Sache vor dem Landgericht. Das Verfahren war damals gegen eine Geldauflage von 6000 Euro eingestellt worden. Da der Angeklagte den Betrag aber nicht gezahlt hatte, musste er sich nun erneut wegen Beihilfe zum schweren Betrug in einem besonders schweren Fall einem Prozess stellen. Das Verfahren wurde dann aber im Hinblick auf eine Verurteilung in einem ähnlich gelagerten Fall zu anderthalb Jahren Haft auf Bewährung durch das Düsseldorfer Landgericht im November 2020 erneut eingestellt.

Die beiden im ersten Verfahren mitangeklagten Geschäftsführer des Getränkemarktes waren damals zu Bewährungsstrafen von sechs beziehungsweise neun Monaten verurteilt worden. Durch den Betrug war der Clearingstelle für die Pfandausgleichzahlungen zwischen den verschiedenen Marktteilnehmern ein Schaden von über einer halben Million Euro entstanden.

© dpa-infocom, dpa:210126-99-176668/2