Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusen muss in den kommenden Monaten auf Mittelfeldspieler Julian Baumgartlinger verzichten. Der 33 Jahre alte Fußball-Profi verletzte sich am Samstag im Bundesliga-Spiel gegen den VfL Wolfsburg (0:1) und erlitt dabei eine Teilruptur des vorderen Kreuzbandes. Dies teilte der Verein am Dienstag mit.

Von dpa