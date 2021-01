Wechselhaftes Winterwetter zur Wochenmitte erwartet

In der Nacht zum Mittwoch werden die Wolken wieder dichter. In den tiefen Lagen soll es regnen, im Bergland fallen bis zu fünf Zentimeter Neuschnee. Zudem kann es auf den Straßen im Land glatt werden. Auch im Tagesverlauf soll es immer wieder regnen oder schneien. Die Höchstwerte liegen zwischen zwei Grad in Ostwestfalen und sechs Grad am Rhein, im Bergland bei null bis drei Grad. Zum Ende der Woche bleibt es nass, aber es wird etwas wärmer: Im Rheinland sind am Freitag laut DWD bis zu neun Grad möglich.

