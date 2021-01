Pyton-Suche in Kita: «Wir drehen jeden Bauklotz um»

Am Montag hatte eine Erzieherin die große Schlangenhaut in einem Karton im Keller des Gemeindehauses gefunden, in dem sich die Kindertagesstätte befindet. Die Feuerwehr ist seither im Einsatz und sucht nach dem Tier, das sich möglicherweise noch im Gebäude aufhält.

Bis zum Montagabend war zunächst der gesamte Keller ausgeräumt worden. Auf dem anschließend auf dem Boden verteilten Mehl haben die Experten allerdings am nächsten Tag keinerlei Spuren von etwaigen Bewegungen der Schlange feststellen können. «Wir gehen davon aus, dass die Schlange nicht im Keller ist», sagte der Sprecher. Die Suche wurde am Dienstag in den übrigen Räumen von Kita und Gemeindehaus fortgesetzt. Der Kindergartenbetrieb wurde seit dem Fund ausgesetzt. Ab Mittwoch soll es aber wieder eine Notbetreuung in einem anderen Gebäude im Stadtteil Bochum-Höntrop geben.

