Feuerwehr findet tote Frau in brennender Wohnung

Krefeld (dpa/lnw) - Bei einem Wohnungsbrand in Krefeld ist eine Frau tot aufgefunden worden. Bewohner des Mehrfamilienhauses hatten am Montagabend Brandgeruch und einen aktivierten Rauchmelder bemerkt, wie die Feuerwehr mitteilte. Sie verständigten die Einsatzkräfte, die den Brand in der Erdgeschosswohnung löschten und dabei die tote Bewohnerin fanden.