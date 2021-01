3:5 in Düsseldorf: Eisbären Berlin verlieren Tabellenführung

Düsseldorf (dpa) - Die Siegesserie der Eisbären Berlin in der Deutschen Eishockey Liga ist gerissen. Die Hauptstädter verloren bei der Düsseldorfer EG am Montagabend mit 3:5 (2:2, 0:2, 1:1), nachdem sie die vorigen drei Spiele gewonnen hatten. Damit fiel der Ex-Meister in der Nordgruppe der DEL vom ersten auf den dritten Platz zurück. Tore von Kris Foucault, Leonhard Pföderl und Jonas Müller reichten den Berlinern nicht zum Sieg, weil sie nur phasenweise zu überzeugen wussten.