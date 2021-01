Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalens sind am ersten Tag der Impftermin-Vergabe bis 17.00 Uhr für gut 122 000 Menschen ab 80 Jahren Impftermine vergeben worden. Dies teilte das Gesundheitsministerium am Montag in Düsseldorf mit. Insgesamt seien 244 300 Termine vergeben worden.

Von dpa