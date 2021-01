Wohnmobil brennt bei Sonntagsausflug aus

Velbert (dpa/lnw) - Ein Sonntagsausflug ins verschneite Bergische Land ist für zwei Erwachsene und zwei Kinder mit einem komplett abgebrannten Wohnmobil zu Ende gegangen. Das kurz zuvor an einer Landstraße in Velbert abgestellte Fahrzeug fing am Sonntagnachmittag Feuer, wie die Feuerwehr mitteilte. Trotz Löschschaums brannte es bis auf das Metallgerüst nieder. Verletzt wurde nach den Angaben vom Montag niemand. Nach Erkenntnissen der Polizei waren mehrere der Insassen nach dem Halt spazieren gegangen, bis auf eine Person, die Fotos machen wollte. Sie entdeckte aufsteigenden Qualm.

Von dpa