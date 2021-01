Mehr als 20 Teilnehmer bei illegalem Glücksspiel erwischt

Gevelsberg (dpa/lnw) - Polizisten haben am Wochenende ein verbotenes Glücksspiel-Treffen aufgelöst. Die Beamten trafen in Gevelsberg (Ennepe-Ruhr-Kreis) in einer gewerblichen Halle auf mehr als 20 Personen zwischen 22 und 70 Jahren, von denen einige an Tischen saßen und pokerten. Andere nutzten Spielautomaten. Zuvor hatte die Polizei einen Hinweis auf das Treffen erhalten, wie es in einer Mitteilung vom Montag hieß.

Von dpa