Spendenaktion an Weiberfastnacht: Notleidende Karnevalisten

Köln (dpa/lnw) - Mit einem Spendenmarathon in der Lanxess-Arena an Weiberfastnacht wollen Kölner Karnevalskünstler notleidenden Kollegen, aber auch Bühnenarbeitern, Fahrern oder Tanzgruppen unter die Arme greifen. Wie das Festkomitee Kölner Karneval am Montag mitteilte, ist ein «coronakonformes Streaming-Event mit Bands, Rednern und jeckem Programm» geplant. Moderiert wird es von Guido Cantz und Mirja Boes.