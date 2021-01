Kontrolle: Chrystal Meth unter Spritzwandabdeckung entdeckt

Rees (dpa/lnw) - Crystal-Meth und Ecstasy: Eine Zivilstreife hat bei einer Kontrolle auf der Autobahn 3 bei Rees nahe der niederländischen Grenze in einem Fahrzeug Drogen mit einem Straßenverkaufswert von rund 120 000 Euro gefunden. Versteckt waren die Betäubungsmittel unter der Spritzwandabdeckung der Scheibenwischer, wie die Polizei am Montag berichtete. Es habe sich um rund anderthalb Kilo Crystal-Meth in einer Plastik-Dose und elf Ecstasy-Tabletten gehandelt.

Von dpa