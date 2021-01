Zigarettenautomat gesprengt: Täter machen Beute

Greven (dpa/lnw) - Unbekannte haben im münsterländischen Greven einen Zigarettenautomaten gesprengt. Das Gerät sei völlig zerstört worden, teilte die Polizei am Montag mit. Die Täter hätten nach der Explosion in der Nacht zum Sonntag den Automaten leergeräumt und nur ein paar Schachteln liegen gelassen. Hinweise auf die Unbekannten lägen nicht vor, es könne auch jemand alleine gehandelt haben. Den Tatzeitraum grenzten die Beamten allerdings ein: Die Sprengung habe sich zwischen Mitternacht und 7.15 Uhr ereignet, so die Polizei. Laut einer ersten Schätzung liege die Schadenshöhe bei rund 5000 Euro.

Von dpa