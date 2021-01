Ex-Weltmeister Großkreutz beendet Profi-Karriere

Dortmund (dpa) - Der frühere Fußball-Weltmeister Kevin Großkreutz beendet seine Profi-Karriere und wird künftig für eine Amateur-Mannschaft spielen. «Nach 15 Jahren ist es für mich an der Zeit, dem Profi-Fußball Tschüss zu sagen», sagte der 32-Jährige in einem Video, das er am Sonntag auf seinem Instagram-Account veröffentlichte. «Ich hoffe, wir sehen uns mal auf den Amateur-Sportplätzen», sagte er. Welchem Verein er sich anschließen will, gab Großkreutz nicht bekannt.

