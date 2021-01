Sinsheim (dpa) - Ohne Rafael Czichos muss der 1. FC Köln seine Partie in der Fußball-Bundesliga bei der TSG 1899 Hoffenheim bestreiten. Der Innenverteidiger, der zuletzt beim 2:1-Sieg auf Schalke ein Tor erzielte, fehlte am Sonntag wegen Oberschenkelproblemen. Für ihn rückte Noah Katterbach in die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol.

Von dpa